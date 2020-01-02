بالأبيض والأسود .. هنا الزاهد تشعل انستجرام وتكشف عن أمنية خاصة

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالأبيض والأسود.



وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: كنت أتمنى أن أولد في الخمسينيات". وانهالت عديد من التعليقات الإيجابية على الصورة حيث قال البعض إنك جميلة في كل الأحوال سواء لو كنتي اتولدتي في الخمسينيات أو غيرها.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض في رمضان الماضي.



وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى وحصلت على عدد من الجوائز لدورها بالعمل.