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مرأة

هذا ما يفعله وضع ضمادة من الملح على القدم ليلًا

الخميس 02/يناير/2020 - 10:30 م
سعال
سعال
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لمياء الياسين
هل يزداد السعال عند طفلك ليلا ولا تفضلين دوما اللجوء إلى المضادات الحيوية، إليك وصفة سريعة تخلص طفلك من السعال الجاف ليلا ب3 حيل سريعة يقدمها موقع برايت سايد.

. الملح على القدمين والجنزبيل على صدر الطفل ..

من السهل صنع هذا العلاج القوي بمكونات موجودة عادة في أي منزل. تحتاج إلى مزيج قليل من الدقيق والعسل وزيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون (أو مسحوق الزنجبيل). ضع بعض الخليط على منديل وقم بوضعه على صدر طفلك باستخدام ضمادة حوالي 3 ساعات من النوم فهو يساعد أيضًا في إزالة السعال.

وقومى فى الوقت نفسه بتسخين بعض ملح البحر في المايكرويف أو في المقلاة لا تبالغى فيه و يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة لطفلك ولا تحرق جلده! ثم ضعيه على أقدام طفلك ولف ضمادة حوله. اتركه حتى يبرد الملح، ثم أزيلى كل شيء وأعد جوارب دافئة على أقدامهم تدفئة قدم الطفل فى الشتاء تحميه من الإصابة بالسعال

إعداد غرغرة المياه المالحة

يمكن لغرغرة الماء المالح أن تخفف مؤقتًا من أعراض التهاب الحلق. كل ما عليك القيام به هو إضافة 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء ويقلب لجعله يذوب. للحصول على نتائج أفضل، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز. 

نصيحة: من الأفضل إعطاء هذا الغرغرة للأطفال الأكبر سنًا للتأكد من أنهم لن يبتلعوا هذه المياه أو يختنقون عن طريق الخطأ.
هذا ما يفعله وضع ضمادة من الملح على القدم ليلًا
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