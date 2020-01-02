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رياضة

غياب ٤ نجوم .. الإصابات تضرب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة شبين

الخميس 02/يناير/2020 - 06:12 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مجهودات الثنائي محمد جمال ظهير أيسر الفريق وكذلك لاعب الوسط حسني زكي، في مباراة جمهورية شبين المقبلة.

وتعرض حسني زكي للإصابة في العضلة الضامة خلال مران اليوم، بينما يعاني محمد جمال من إصابة في العضلة الأمامية، ولم يجتز الاختبار الطبي اليوم، ليتأكد غيابه أيضا عن لقاء السبت.

ويعاني الفريق من بعض الغيابات الأخرى عن هذه المباراة، مثل غياب لاعب الوسط محمود نبيل، وكذلك المدافع المتألق في الفترة الأخيرة طارق سامي، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعد النجوم العائدين من الإصابات.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع جمهورية شبين، في الثانية والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، والأخيرة في الدور الأول من مسابقة دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة ".
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