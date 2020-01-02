شاهد.. فيديو نادر لـ الإعلامية الراحلة نجوى قاسم منذ 1994 عن الموت

انتشر مقطع فيديو قصير على موقع التدوينات القصير تويتر، ظهرت فيه المذيعة الراحلة نجوى قاسم، تستمع بانصات عن الحياة الاخرى وما يعقب حياة الانسان بعد البرزخ.



ورحلت صباح اليوم الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مقدمة البرامج السياسية على قناة الحدث - العربية.



وأصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.



وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعاها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.