حرائق الغابات.. مشاهد من نهاية العالم في أستراليا.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو تم تسجيله في 30 ديسمبر لحرائق الغابات في أستراليا، وبلوغها منطقة باتمانز السياحية الشهيرة.



ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.



وشكل الدخان الكثيف للحرائق، لونا أصفر كسى السماء، نتيجة تزايد حرائق الغابات، فيما دعا المسؤولون فى المدينة، الأهالى المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التى تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة.



وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، فى الوقت الذى اقتربت فيه الحرائق التى أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية من مقصد سياحى شهير فى جنوب شرق أستراليا، واسترعت حرائق الغابات، التى يعانى منها الساحل الشرقى للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة فى منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهى منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.