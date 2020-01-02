AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حرائق الغابات.. مشاهد من نهاية العالم في أستراليا.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أذاعت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو تم تسجيله في 30 ديسمبر لحرائق الغابات في أستراليا، وبلوغها منطقة باتمانز السياحية الشهيرة.

ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

وشكل الدخان الكثيف للحرائق، لونا أصفر كسى السماء، نتيجة تزايد حرائق الغابات، فيما دعا المسؤولون فى المدينة، الأهالى المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التى تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة.

وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، فى الوقت الذى اقتربت فيه الحرائق التى أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية من مقصد سياحى شهير فى جنوب شرق أستراليا، واسترعت حرائق الغابات، التى يعانى منها الساحل الشرقى للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة فى منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهى منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأساة.. دخان حرائق الغابات يعيق طائرة عن الهبوط

اللقطات الأولى لـ تحطم مروحية أثناء مكافحة الحرائق في أستراليا | فيديو

مشهد مؤثر.. رجل إطفاء يسقي حيوان الكوالا بعد هروبه من حريق فى الغابة

حرائق الغابات تحاصر 30 ألف سائح في أستراليا.. والسلطات: لقد فات الآوان

عشية رأس السنة.. السماء تمطر نيرانا في أستراليا.. فيديو وصور

جهنم على الأرض.. نيران مرعبة تلتهم شاحنة أسترالية.. شاهد

ترشيحاتنا

رحلة هروب..عصام الحضري ما بين الرحيل عن الأهلي وطلب العفو الرئاسي

خناقة وهدف ملغي واحتفال غريب.. بيراميدز يسقط أمام الحدود 0-1 في الدوري.. فيديو

دور عربيتك واتفسح .. خروجة فى البنزينة بـ 15 جنيه

هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه؟ أستاذة بالأزهر تجيب.. فيديو

أول تعليق روسي بشأن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

احتلال تركي لـ ليبيا.. مصطفى بكري: أي قانون دولي يجيز لأردوغان إرسال قوات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية