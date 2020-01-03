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نجم سيروس ونبيذ طازج وفطائر العسل.. حكايات تاريخية من احتفالات المصريين القدماء ببداية العام.. أطلقوا عليه عيد افتتاح السنة الجميلة بنبذ الخلافات وتجاوز النزاعات

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي

يعود الاحتفال بأعياد رأس السنة إلى المصريين القدماء منذ آلاف السنين ، وكان التقويم المصرى وبداية العام الجديد يرتبط بالسنة الزراعية، وترتبط بهذا حكايات تاريخية كثيرة كشفتها لنا دينا طارق باحثة أثرية في الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف في الآثار.

قالت الباحثة: أول يوم فى العام الجديد هو أول يوم فى السنة الزراعية ويصادف 11 من سبتمبر(توت) من كل عام ، وتم تحديد هذا اليوم خصيصًا لبداية السنة لأنه موعد اكتمال موسم فيضان النيل وزيادة خصوبة الأرض، كان يطلق على هذ العيد إسم «وبت .رنبت . نفرت» بمعنى «عيد افتتاح السنة الجميلة».

التقويم المصرى

واعتمد المصريون القدماء في وضع هذا التقويم على حساب نجم يظهر في الشمال فجر أول أيام فيضان النيل، وكان النجم يعرف بنجم «سيروس» أو نجم الشعرى اليمانية عند العرب، وكان يظهر مرة واحدة فى السنة قبل شروق الشمس بربع ساعة فى مدينة منف، وكانت السنة حدودها فى بادئ الأمر 360 يومًا ولكن عندما حسبوا المدة التى تقع بين ظهور النجم مرتين وجدوا أنها 365 يومًا وعليه قسموا السنة بداية من ظهور هذا النجم حتى ظهوره في العام التالي إلى 3 فصول أساسية.

الأول «آخت»، وهو فصل الفيضان، والثاني «بيريت» وهو فصل الزرع، والثالث «شمو» وهو فصل الحصاد وتم تقسيم كل فصل إلى 4 أشهر، وقسم الشهر إلى 3 أسابيع، كل أسبوع 10 أيام، واعتبر المصري القديم الأيام الخمسة المتبقية من السنة هي أياما أو أعيادًا للآلهة وكانت تعتبر الأيام التى ولد فيها الآلهة إيزيس و أوززريس وست ونفتيس وحورس ، أطلق الفرس على هذة الأيام عند مجيئهم إلى مصر أيام النسيء.

ولايزال الفلاح المصرى محافظًا على حساب مواقيت الزراعة بالأشهر المصرية القديمة وهى معروفة الآن بالأشهر القبطية ، ولا يكاد الفلاح المصرى يعرف تأريخًا غيرها لأنها تتصل بحياته الزراعية و يؤرخ بها مواسم الزراعة ويقدر أيام البذر والحصاد ونوبات إرتفاع النهر وإنخفاضه .

أما الأشهر الزراعية فقد أعطيت أرقامًا فى بداية الأمر ثم سُميت بأسماء منذ العصر الفارسى ولاتزال مستخدمة حتى اليوم وهى الأشهر القبطية ، فنجد فصل الفيضان يوافق أشهر (توت - بابة – هاتور- كيهك) ورمز له بعلامة نفر التى تدل على الجمال ، أما الفصل الثانى فصل البذريتميز بظهور الأرض بعد انحسار مياه الفيضان ويوافق أشهر (طوبة- أمشير- برمهات- برمودة) ورمز له بعلامة حتب التى تدل على الاستقرار والخير، أما الفصل الثالث فصل الحصاد يوافق أشهر(بشنس- بؤونة- أبيب- مسرى) ورمز له بعلامة العنخ التي تدل على الحياة.


طقوس الاحتفال

ولم يقتصر الاحتفال بالعام الجديد على يوم واحد فقط، بل كانوا يستمرون فى طقوسهم قرابة 5 أيام، وكان يتم وضع تماثيل الآلهة فوق أسطح المعابد لتستقبل أشعة الشمس، وتسجل نقوش معبد دندرة، كيف كان يتم نقل تمثال الإلهة حتحور، إلى المحراب المكشوف، فوق سطح المعبد.

حيث كانوا يقيمون به احتفال «الاتحاد بقرص الشمس»، والذى كان يقام بالمعبد في ليلة رأس السنة، حيث كانوا يلبسون تمثال حتحور ملابس طقسية واحتفالية، ويزينونه بالذهب والمجوهرات.

وكانت الإحتفالات تبدأ بخروجهم إلى الحدائق والمتنزهات والحقول، وكانوا أيضًا يقضون اليوم في زيارة المقابر، حاملين معهم سلال الرحمة كتعبير عن إحياء ذكرى موتاهم كلما انقضى عام .

كما كانوا يقدمون القرابين للآلهة والمعبودات في نفس اليوم لتحمل نفس المعنى، ثم يقضون بقية الأيام في الاحتفال بالعيد بإقامة حفلات الرقص والموسيقى ومختلف الألعاب والمباريات والسباقات ووسائل الترفيه والتسلية العديدة التي تفننوا في ابتكارها.

مأكولات مفضلة

ومن أقدم التقاليد التي ظهرت أيضا صناعة الكعك والفطائر، وانتقلت بدورها من عيد رأس السنة لتلازم مختلف الأعياد ، وكانت الفطائر مع بداية ظهورها في الأعياد تزين بالنقوش والتعاويذ الدينية .

ووردت لنا صور مفصلة عن صناعته على جدران المقابر توضح طريقة خلط عسل النحل بالسمن ثم صبة على الدقيق حتى تكوين العجينة وكانت تشكل على شكل قرص عليه علامة حتب والبعض الآخر كان يشكل شكال هندسية أو حيوانات أو زهور وكانوا يحشونه بالتمر المجفف ثم يرص على ألواح من الإردواز ويخبز.

ومن الأكلات المفضلة في عيد رأس السنة "بط الصيد" و"الأوز" الذي يشوونه في المزارع، والأسماك المجففة التي كانوا يعدون أنواعًا خاصة منها للعيد.

مشروبات العيد

أما مشروباتهم المفضلة في عيد رأس السنة فكانت "عصير العنب" أو "النبيذ الطازج" ومن العادات التي كانت متبعة وخاصة في الدولة الحديثة الاحتفال بعقد القران مع الاحتفال بعيد رأس السنة، حتى تكون بداية العام بداية حياة زوجية سعيدة.

وكانوا يحرصون خلال احتفالاتهم أيضًا، على تبادل قارورات المياه المستديرة كنوع من الهدايا، التي كانت ترمز بالنسبة لهم إلى المياه كرمز للحياة، وكانت تمثل تلك القوارير صورة للإلهة «نوت» إلهة السماء، والمحيط الأزلي، ومصدر المياه الأزلية، والنيل رب الحياة، وكانوا يعتقدون في وجود رابط دائم بين المياه والحياة وبداية العام الجديد .

وكان على الجميع خلال تلك الاحتفالات أن ينسون خلافاتهم ويتجاوزون منازعتهم حيث كان من تعاليم عقيدتهم أن يستقبل الناس العام الجديد وهم في صفاء وإخاء ومودة.
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