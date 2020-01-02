أسباب استبعاد المصري لمراقبه المالي المنتخب دون انتظار رأي عموميته

أعلن مجلس إدارة النادي المصري أسباب استبعاد مراقب الحسابات للنادي المصري السيد الدمياطي من عمله والمنتخب من الجمعية العمومية دون الرجوع لأعضاء عمومية النادي.



وأرجع مجلس النادى المصري أسباب الاستبعاد إلي أنه بتاريخ 2019/11/2 تقدم المذكور بالتقرير الإيضاحي عن قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (الميزانية والحسابات الختامية) في 2019/6/30 وبصفة عامة يكون من أعمال مراقب الحسابات مراجعة الميزانية وإعداد تقرير عنها وأن يكون من عمله إبداء الرأي الفني المالي لمجلس الإدارة تكون غايته توجيه بعض الملاحظات حتي يمكن تداركها في الميزانيات العمومية للنادي إلا أن مراقب الحسابات قام بالإشارة في التقرير بالآتي:-



وأشار إلي أنه في خطوة غير مسبوقة هي إعطاء الجهاز الفني منحة تعاقد (علما بأن الميزانيات السابقة) تم الإشارة والتي إلى منحة مشابهة أعطيت للجهاز الفني الأسبق بقيادة الكابتن حسام حسن.



وبين المجلس أن مراقب الحسابات أشار في تقريره إلى قيام النادي بسحب الآلاف والملايين من البنك وإيداعها بخزينة النادي نقدًا….” مشيرًا إلى أن هذا يدخل ضمن عرف التربح” رغم أنه يعلم أن هذا الإجراء تم نتيجة الحجز علي أموال النادي بمعرفة مصلحة الضرائب، ومنذ شهر مارس 2019 عاد النادي إلى إيداع الأموال بالبنك بعدما تم إنهاء الحجز على الأموال، علمًا بأن عملية إيداع الأموال بخزينة النادي لا يوجد تربح بشأنها لأن عمليات الصرف والسحب لا توجد بينها فواصل زمنية.



وأوضح المجلس أن ما جاء بالتقرير لفظ “نما إلي علمنا” عقد اللاعب (دودو الجباس) يشترط عند بيعه سداد نسبة من عملية البيع للنادي المصري، هذا اللفظ “نما إلى علمنا” لا يجب أن يصدر منه بالذات “حيث أنه يعمل مراقب حسابات النادي منذ أكثر من خمسة عشر عامًا وعليه التأكد من ذلك لأن طبيعة أعماله مراجعة مستندات النادي كل عام والاطلاع عليها وإبداء الرأي الفني المالي بها أو إن لم يفعل يعتبر ذلك تقاعس في أداء عمله.



ولفت المجلس إشارة المراقب إلي وجود مستحقات علي محلات النادي الاجتماعي (إيجارات مستحقة) ضمن هذا التقرير الصادر بتاريخ 2019/11/2 رغم أن جميع المتأخرات تم سدادها خلال أشهر ( يوليو وأغسطس وسبتمبر) أي قبل إعداد هذا التقرير وتم إبلاغه بها قبل إعداد هذا التقرير.



وتطرق المجلس إلي إشارة المراقب لشراء لاعبين واستبعادهم ثم الاستغناء عنهم دون الاستفادة منهم نهائيًا وتم سرد لاعبيين جميعهم لعبوا بالنادي بالفريق الاول وعلي سبيل المثال اللاعب (ايزيكال باسي ، الحسيني سمير ، عبد الله بيكا ، محمود القط ، مصطفي طيارة ، توريك جبرين ) واعتباره أن هذا الأمر هو : “مال عام مهدر …..ولا تعليق” ، والغريب في الأمر ان السيد مراقب الحسابات والذي يجب أن يكون هو مراقبا لحسابت النادي يعتمد في ملاحظاته المدونة بتقريره على معلومات مغلوطة يمررها البعض إليه ، والدليل على ذلك أن اللاعب مصطفي طيارة مازال مقيدا بقائمة الفريق ، كما أن عملية الاستغناء عن اللاعبين تتم وفقا للتقرير الفني المقدم بمعرفة المدير الفني ، كما أشار المراقب الحسابات أنه قد تم الاستغناء عن اللاعب توريك جبرين مجانًا في الوقت الذي تم بيعه بمبلغ خمسين الف دولار برغم أن النادي قد تعاقد مع اللاعب دون دفع اي مقابل مادي عند استقدامه (لاعب حر).



وأكد المجلس قيام مراقب الحسابات بنشر التقرير علي وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مما أدى إلي بلبلة بين أعضاء الجمعية العمومية – الأمر الذي أدي إلي قيام بعض أعضاء الجمعية العمومية بطلب استبعاده من أعماله كمراقب الحسابات، ولكن تم تقديم الطلب في المدة الغير القانونية للعرض بجدول أعمال الجمعية العمومية.



وأشار المجلس إلي أنه بتاريخ 2019/11/7 تم استدعاء مراقب الحسابات رسميًا لحضور اجتماع مجلس الادارة يوم السبت الموافق 2019/11/9 وقام المذكور بتسلم الخطاب بمعرفة اللواء المدير التنفيذي للنادي ولم (يحضر الجلسة) لابداء الرأي في التقرير المعد بمعرفته وكذا الميزانية قبل عرضها بالجمعية العمومية.



وشدد المجلس علي انه بتاريخ 2019/11/18 تم إنذار مراقب الحسابات بتعديل التقرير وذلك لاحتوائه علي ألفاظ وإيحاءات تخرج عن سياق عمله ولا تخدم الصالح العام وتؤدي الي نشر البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية ومشجعي المادي المصري الا أن المذكور قام بالرد علي الانذار يوم 2019/12/2 اي بعد عقد الجمعية العمومية.



وبين المجلس الي أن اللائحة المالية رقم (605) تنص في مادتيها رقم 19 ورقم 15.

(19)- يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسة مجلس الادارة وذلك لاستطلاع الرأي فيما يخص الأمور المالية المتعلقة باختصاصاته.

(15)- إذا امتنع أو تقاعس (مراقب الحسابات) عن اداء مهام عمله يتعين علي مجلس الادارة ان يختار من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة بهذه اللائحة (وهي ان يكون من المقيدين بسجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية).

قام النادي بعقد اجتماع مجلس ادارة رقم (8) بتاريخ 2019/12/23 وقرر (تطبيق احكام اللائحة المالية الرياضية الباب الثاني الفصل الثاني) الخاص بمراقب الحسابات وذلك للاستغناء عن خدماته الفترة المقبلة وتعيين من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة باللائحة.



