شاهد| أول ظهور لـ ابنة إسراء عبد الفتاح وحمدى الميرغنى‎





نشرت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح، صورة تجمعها بابنتها "تمارا"، على حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت إسراء عبد الفتاح وهى تحمل ابنتها من الخلف، وعلقت على الصورة، قائلة: " تمارا تتمنى لكم سنة جديدة سعيدة"



جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.



يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.



وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر





