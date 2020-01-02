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مرأة

أول يناير.. حملة للتوعية بسرطان عنق الرحم

الخميس 02/يناير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعقد الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية يوم الجمعة الموافق ٣ يناير مؤتمر يحضره أكثر من ١٢٠ طبيب نساء وتوليد بأحد فنادق القاهرة ، وذلك للاستعداد لإطلاق حملة توعية تخص جميع سيدات مصر.

تهدف حملة التوعية تلك إلى نشر المعرفة بخطورة سرطان عنق الرحم الذي يهدد حياة الكثيرات من النساء، والذي لاقت برامج الكشف المبكر له في كل أنحاء العالم نتائج مهمة.

تنطلق الحملة من خلال ثلاث مراحل لتشمل محافظات مصر كلها بالتعاون مع أطباء من كافة المحافظات للتوعية بخطورة السرطان وفيروس الورم الحليمي، المؤدي المباشر له.

وقد صرح دكتور محمد العزب ، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، بأن الحملة تهدف للتوعية بمرض لا يوجد وعي كافي في المجتمع عنه، كما أكد أن الخطوة الأساسية كانت توفير دكتور في كل مكان في مصر حتى يصبح الأمر سهلًا على جميع السيدات.
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