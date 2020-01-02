احذر .. السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان

أضرار السمنة متعددة، ارتفاع مستوى الدهون في الجسم يزيد من مستويات كولسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، كما تسبب السمنة خللا في استجابة الجسم للأنسولين، مما يرفع مستويات سكر الدم والأنسولين.



السمنة وتراكم الدهون من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، حيث إنها تسبب مشاكل صحية عديدة. وأضرار السمنة متعددة، وتعتبر عائقًا في تجدد الخلايا، حيث إنها تجعل الأشخاص ذوي الأوزان المفرطة عرضة لحدوث أمراض كثيرة.



كشف موقع " health line " عن أضرار السمنة، وتشمل:



• تزيد من خطر الإصابة بنوبات القلب



• ترفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



• تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم



• تتسبب في الإصابة بمرض السكري وحصى المرارة



• ترفع من خطر الإصابة بالسرطان والالتهاب العظمي المفصلي



• توقف التنفس الانسدادي المؤقت أثناء النوم



• تزيد من خطر الإصابة بدهون الكبد والاكتئاب



