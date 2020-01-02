AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر .. السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان

الخميس 02/يناير/2020 - 07:09 م
السمنة تتسبب في 7
السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان
Advertisements
رضوى حسام
أضرار السمنة متعددة، ارتفاع مستوى الدهون في الجسم يزيد من مستويات كولسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، كما تسبب السمنة خللا في استجابة الجسم للأنسولين، مما يرفع مستويات سكر الدم والأنسولين.

السمنة وتراكم الدهون من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، حيث إنها تسبب مشاكل صحية عديدة. وأضرار السمنة متعددة، وتعتبر عائقًا في تجدد الخلايا، حيث إنها تجعل الأشخاص ذوي الأوزان المفرطة عرضة لحدوث أمراض كثيرة.

كشف موقع " health line " عن أضرار السمنة، وتشمل:

• تزيد من خطر الإصابة بنوبات القلب

• ترفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

• تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

• تتسبب في الإصابة بمرض السكري وحصى المرارة

• ترفع من خطر الإصابة بالسرطان والالتهاب العظمي المفصلي

• توقف التنفس الانسدادي المؤقت أثناء النوم

• تزيد من خطر الإصابة بدهون الكبد والاكتئاب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلوى المولد سلاح ذو حدين .. تمتلك فوائد صحية غير متوقعة .. والاكثار منها يهددك بهذه المخاطر الصحية .. ومرضى السكر ممنوعون من تناول هذا النوع نهائيا

الأخيرة مفاجأة.. 5 فوائد صحية من علاقة الصداقة

ضرر غير متوقع تم اكتشافه مؤخرا لـ السجائر الإلكترونية

اعراض المرارة في الحمل .. حالات تتطلب تدخلاً جراحياً

حصوات المرارة .. أسباب غير متوقعه للإصابة و 5 مؤشرات للخطر لا تغفليها.. احمي نفسك بهذه الحيل

أضرار تناول البيض.. تحذير| يؤدى إلى التسمم الغذائي

ترشيحاتنا

الزمالك يجدد عقد أحمد عيد لمدة ثلاثة مواسم

أخبار الرياضة | أول تعليق من اتحاد الكرة على أزمة استعلام كهربا.. حقيقة انسحاب الإسماعيلي.. جوميز الغلابة على رادار الأهلي

بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه رسالة لها

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

دور عربيتك واتفسح .. خروجة فى البنزينة بـ 15 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية