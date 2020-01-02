تنويم مغناطيسي .. سفير مصري يعالج المواطنين بالطاقة والتنمية البشرية.. فيديو

كشف السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، طريقة العلاج بالطاقة والتنمية البشرية وعلم النفس، قائلا:" كان لدي شغف بالتنمية البشرية والطاقة الإيجابية وعلم النفس حينما درست في كلية الطب".
وأضاف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتمدت في طريقة العلاج على طريقة اختيار رواد الفضاء، وضرورة توافر صفات حل الأزمات، والطاقة لمواجهة أي مشكلة".
وتابع هادي التونسي:" على الفرد تجاهل أي شعور سلبي داخلي وتركيز الطاقة للخارج فقط.. تعلمت الأمر في سنتين وأقوم بعلاج الناس في 3 ساعات".
وأكمل هادي التونسي:" العلاج ينقسم إلى جزء حواري لمدة ساعتين وجزء غير حواري وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ونعدل مفاهيم وسلوك الفرد".
وأردف هادي التونسي:" 95% من العقل الباطن به خبرات مختلفة، وأقوم بتنويم الفرد بدون كلام للوصول إلى العقل اللاواعٍ وحل المشاكل التي يعاني منها الفرد".
وأضاف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتمدت في طريقة العلاج على طريقة اختيار رواد الفضاء، وضرورة توافر صفات حل الأزمات، والطاقة لمواجهة أي مشكلة".
وتابع هادي التونسي:" على الفرد تجاهل أي شعور سلبي داخلي وتركيز الطاقة للخارج فقط.. تعلمت الأمر في سنتين وأقوم بعلاج الناس في 3 ساعات".
وأكمل هادي التونسي:" العلاج ينقسم إلى جزء حواري لمدة ساعتين وجزء غير حواري وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ونعدل مفاهيم وسلوك الفرد".
وأردف هادي التونسي:" 95% من العقل الباطن به خبرات مختلفة، وأقوم بتنويم الفرد بدون كلام للوصول إلى العقل اللاواعٍ وحل المشاكل التي يعاني منها الفرد".