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تنويم مغناطيسي .. سفير مصري يعالج المواطنين بالطاقة والتنمية البشرية.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 09:02 م
السفير هادي التونسي،
السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق
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هاني حسين
كشف السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، طريقة العلاج بالطاقة والتنمية البشرية وعلم النفس، قائلا:" كان لدي شغف بالتنمية البشرية والطاقة الإيجابية وعلم النفس حينما درست في كلية الطب".

وأضاف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتمدت في طريقة العلاج على طريقة اختيار رواد الفضاء، وضرورة توافر صفات حل الأزمات، والطاقة لمواجهة أي مشكلة".

وتابع هادي التونسي:" على الفرد تجاهل أي شعور سلبي داخلي وتركيز الطاقة للخارج فقط.. تعلمت الأمر في سنتين وأقوم بعلاج الناس في 3 ساعات".

وأكمل هادي التونسي:" العلاج ينقسم إلى جزء حواري لمدة ساعتين وجزء غير حواري وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ونعدل مفاهيم وسلوك الفرد".

وأردف هادي التونسي:" 95% من العقل الباطن به خبرات مختلفة، وأقوم بتنويم الفرد بدون كلام للوصول إلى العقل اللاواعٍ وحل المشاكل التي يعاني منها الفرد".
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