تنويم مغناطيسي .. سفير مصري يعالج المواطنين بالطاقة والتنمية البشرية.. فيديو

كشف السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، طريقة العلاج بالطاقة والتنمية البشرية وعلم النفس، قائلا:" كان لدي شغف بالتنمية البشرية والطاقة الإيجابية وعلم النفس حينما درست في كلية الطب".



وأضاف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتمدت في طريقة العلاج على طريقة اختيار رواد الفضاء، وضرورة توافر صفات حل الأزمات، والطاقة لمواجهة أي مشكلة".



وتابع هادي التونسي:" على الفرد تجاهل أي شعور سلبي داخلي وتركيز الطاقة للخارج فقط.. تعلمت الأمر في سنتين وأقوم بعلاج الناس في 3 ساعات".



وأكمل هادي التونسي:" العلاج ينقسم إلى جزء حواري لمدة ساعتين وجزء غير حواري وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ونعدل مفاهيم وسلوك الفرد".



وأردف هادي التونسي:" 95% من العقل الباطن به خبرات مختلفة، وأقوم بتنويم الفرد بدون كلام للوصول إلى العقل اللاواعٍ وحل المشاكل التي يعاني منها الفرد".

