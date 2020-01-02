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رياضة

بعد الخسارة أمام المقاولون.. مصيلحي يطالب الجبلاية بدراسة مشاكل التحكيم والجماهير

الخميس 02/يناير/2020 - 07:07 م
محمد مصيلحى
محمد مصيلحى
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إسلام عوده
أرسل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا إلى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لتوضيح الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها ناديه والمعاناة التى تعانيها معظم أندية الدورى الممتاز من الأخطاء التحكيمية.

وطالب مصيلحى خلال الخطاب بعقد اجتماع بين اللجنة الخماسية ورؤساء أندية الممتاز لدراسة كيفية التخلص من الأخطاء التحكيمية القاتلة وكذلك دراسة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباريات بحيث يكون العدد المسموح متساويا لجميع الأندية.

وكان الاتحاد السكندري خسر أمس أمام المقاولون العرب بهدف للاشيء وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية أبرزها الغاء هدف صحيح لخالد قمر.
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