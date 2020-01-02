نائب: قرار برلمان تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا يتسق ودور أردوغان المشبوه بالمنطقة



أقرأ المزيد: بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، بسرعة التدخل الدولى لمنع تركيا فى الاستمرار فى إشعال الأزمات بالمنطقة، لعدم تزايد الاحتقان وحفاظا على مصالح الشعب الليبي وشعوب المنطقة وفي مقدمتها مصر.

قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان التركى لإرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة المليشيات ضد الجيش الوطنى الليبى، يأتي اتساقا مع الأدوار المشبوهة التي يمارسها أردوغان في الإقليم ونوازع البلطجة والتبجح التي صبغت تحركاته.وأضاف "حسن " فى بيان أصدره اليوم، أن عقب المغامرة في شمال سوريا التى مارس فيها العدوان على المواطنين الأكراد بالتعاون مع الميليشيات المأجورة ، نشط النظام التركي في الأيام الماضية لتعبئة قوى الاسلام السياسي في المنطقة من أجل تدخل غير مسؤول في الشأن الليبي، في تحرك يفتقد لأي شرعية ولا يمكن تفهمه أو تفسيره سوى برغبة استعمارية محمومة لأردوغان ومن خلفه ماتبقى من تنظيم الإخوان وحلفائه في الإقليم ، رغبة لا يمكن وصفها سوى بكونها مخربة وتسعي لتهديد الأمن القومي لدول الإقليم واستنزاف شعوب المنطقة في معارك تعمق معاناتها وتهدد أمنها.وأكد البرلمانى، أن موافقة البرلمان التركى لإرسال قوات إلى ليبيا، هو إثبات نيتة العدوانية بالتدخل غير النزيه في الشأن الليبي بإستخدام ميليشيات موالية له، مهددا بذلك السلام الإقليمي في البحر المتوسط، ودافعا الوضع الداخلي الليبي للتأزم مستثمرا في الصراع الدائر ودافعا لحرب أهلية.