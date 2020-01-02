توفر الوقت والجهد.. تعرف على آراء المواطنين فى مشروعات الطرق الجديدة.. فيديو

عرض برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، تقريرا من الشارع المصري لمعرفة رأى المواطنين فى مشروعات الطرق.



وقال أحد المواطنين خلال التقرير إن هناك طفرة حدثت فى مشروعات الطرق، موضحًا أن تلك المشروعات توفر الوقت والجهد على المصريين.



وأضاف آخر خلال التقرير، أن مشروعات الطرق وفرت أكثر من نصف ساعة كان يستغرقها المواطن فى الشارع.



وكشف مواطن آخر خلال التقرير، أن مشروعات الطرق هى شرايين التنمية، والتى تقلل من الزحام فى الشوارع.



وتابع مواطن آخر، أنه كان يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات والآن يصل فى أقل من ساعتين.

