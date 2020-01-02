كلية الإعلام جامعة الأزهر تطلق اسم عبد الصبور فاضل على دفعة العام الحالي

قررت كلية الإعلام بجامعة الأزهر إطلاق اسم الراحل الدكتور عبد الصبور فاضل على خريجي دفعة ٢٠١٩ -٢٠٢٠م والمتوقع تخرجهم بنهاية العام الحالي، صرح بذلك الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.



وأكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر أن ذلك يأتي في إطار تكريم الدكتور عبد الصبور فاضل رحمه الله وطيب ثراه كأول عميد للكلية واعترافا بفضله وجهوده في إنشاء وتطوير كلية الإعلام بالجامعة.



وتوفي الدكتور عبد الصبور فاضل، عميد كلية الإعلام بـ جامعة الأزهر السابق، عن عمر ناهز ٦١ عاما، وذلك يوم الخميس الماضي.



والدكتور عبد الصبور فاضل هو أستاذ الصحافة والعميد المؤسس لكلية الإعلام جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وله عدة مؤلفات ثرية في مجال الإعلام والاتصال.



من جانبها، تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بخالص العزاء لأسرة الدكتور عبد الصبور فاضل.



كما توجهت بخالص الدعاء للفقيد وأن يتغمده الله بواسع فضله ورحمته وخالص العزاء لأسرة كلية الإعلام وجامعة الأزهر ولأهله وذويه ولكل زملائه وتلامذته.