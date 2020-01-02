46 مليون دولار.. تحقيقات العزل تعزز تبرعات حملة ترامب

برغم أزمات السياسة الخارجية المتصاعدة وتحقيقات العزل والمحاكمة المرتقبة من مجلس الشيوخ، إلا أن تلك الأمور يبدو أنها لم تؤثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحملته الانتخابية.



ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت حملة الدعاية لإعادة انتخاب ترامب لعام 2020، اليوم الخميس، أن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار، في الربع الأخير من عام 2019.



وأكدت الحملة أن هذه الأرقام تعد الأفضل في الربع الأخير خلال جمع التبرعات للحملة الانتخابية.



ونسب براد بارسكالي مدير حملة ترامب الانتخابية، الفضل لجمع هذه التبرعات إلى تحقيقات المساءلة المستمرة ضد ترامب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أن ذلك الإجراء شجع أنصار الرئيس الأمريكي وعزز مساهماتهم في الحملة.



وأوضح أنه في اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب الأمريكي لإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق بهدف عزل ترامب، جمعت الحملة تبرعات قدرها 3 ملايين دولار عبر الإنترنت.



وأشار بارسكالي إلى أن جمع التبرعات الذي لم يسبق له مثيل، هو شهادة على الدعم الشعبي الواسع للرئيس ترامب وسجله المتميز في الإنجازات.



وتبدأ حملة ترامب عام 2020 بسيولة قدرها 102.7 مليون دولار، وهو مبلغ سيساهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.



ووبينما جمع ترامب تلك التبرعات، استطاع المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، جمع أكثر من 34.5 مليون دولار، ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.