AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

46 مليون دولار.. تحقيقات العزل تعزز تبرعات حملة ترامب

الخميس 02/يناير/2020 - 07:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
برغم أزمات السياسة الخارجية المتصاعدة وتحقيقات العزل والمحاكمة المرتقبة من مجلس الشيوخ، إلا أن تلك الأمور يبدو أنها لم تؤثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحملته الانتخابية.

ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت حملة الدعاية لإعادة انتخاب ترامب لعام 2020، اليوم الخميس، أن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار، في الربع الأخير من عام 2019.

وأكدت الحملة أن هذه الأرقام تعد الأفضل في الربع الأخير خلال جمع التبرعات للحملة الانتخابية.

ونسب براد بارسكالي مدير حملة ترامب الانتخابية، الفضل لجمع هذه التبرعات إلى تحقيقات المساءلة المستمرة ضد ترامب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أن ذلك الإجراء شجع أنصار الرئيس الأمريكي وعزز مساهماتهم في الحملة.

وأوضح أنه في اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب الأمريكي لإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق بهدف عزل ترامب، جمعت الحملة تبرعات قدرها 3 ملايين دولار عبر الإنترنت.

وأشار بارسكالي إلى أن جمع التبرعات الذي لم يسبق له مثيل، هو شهادة على الدعم الشعبي الواسع للرئيس ترامب وسجله المتميز في الإنجازات.

وتبدأ حملة ترامب عام 2020 بسيولة قدرها 102.7 مليون دولار، وهو مبلغ سيساهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.

ووبينما جمع ترامب تلك التبرعات، استطاع المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، جمع أكثر من 34.5 مليون دولار، ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلها لمصالحه الشخصية.. غرامة مالية ضخمة فى انتظار ترامب .. فيديو

بدأت الحرب.. أول اشتباك بين ترامب والملياردير بلومبرج بعد إعلان ترشحه للرئاسة

الشاهد الرئيسي لـ المحقق مولر متهم بتمويل حملة كلينتون بطريقة غير مشروعة

بعد أزمته الصحية.. ساندرز يعود لسباق الانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

ضبطه والد حبيبته بشقتها .. مصرع شاب سقط من الطابق السادس فى الجيزة

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

عاجل .. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

مصر : موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

أخبار طيبة عن إصابة رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية