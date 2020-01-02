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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والصحفيين لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:11 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين
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همت الحسينى
وقعت الدكتورة نسرين عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة نيابة عن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، اليوم، بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين ويمثلها أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الجامعة لأعضاء نقابة الصحفيين.

حضر توقيع البروتوكول حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية، وهشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين ، وعدد من الصحفيين بمحافظة الدقهلية.

ويتضمن البروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية من مستشفي الجامعة الرئيسي، مسشفي الطوارئ الجامعي، مستشفي الباطنة التخصصي، مستشفي الاطفال الجامعي، مركز طب وجراحة العيون، مركز الكلي والمسالك البولية، مركز طب وجراحة العيون، مركز جراحة الأورام، مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز جراحات النساء والتوليد، مركز جراحة العظام، مركز جراحة المخ والأعصاب.

وقالت الدكتور نسرين عمر، إن الجميع يعلم مكانة وسمعة جامعة المنصورة، لذلك أصبحت قلعة الطب فى مصر لما بها من مستشفيات ومراكز طبية تقدم خدمات جليلة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الدلتا.

وأضافت أن البروتوكول الموقع مع نقابة الصحفيين يساهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة مع تقديم كافة التيسيرات للصحفيين وأسرهم عند تقدمهم لتلقي العلاج.

وأشار الدكتور محمد حجازي، إلى أن الجماعة الصحفية شركاء في منظومة النجاح التي تطبق داخل مستشفيات ومراكز الجامعة، والحفاظ علي المواطن المحتاج للرعاية الطبية، مشيرا إلى وتوفير كامل الخدمات التي يحتاجها الصحفيون داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة وتسهيل كافة متطلباتهم.

وأضاف أن المنظومة الطبية في المنصورة تختلف بتنوع مراكزها الطبية من بنها 5 مراكز جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري.

ولفت أيمن عبدالمجيد، أن النقابة عملت علي عمل إعادة هيكلة جذرية لمشروع العلاج الخاص لنقابة الصحفيين ووضع سيستم عمل للنزول الي المحافظات وتقديم الرعاية الطبية للجميع أسوة بالقاهرة والإسكندرية.

وأكد أن صحفي المحافظات لهم جميع الخدمات لذلك بدأنا بمدينة المنصورة باعتبارها عاصمة الطب في مصر والتى ستقدم مستشفياتها الخدمات لصحفي محافظات الدلتا بصفة خاصة واعضاء النقابة بصفة عامة.
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