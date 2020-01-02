هل يضم محمد صلاح شيفلد إلى قائمة ضحاياه؟.. أرقام الفرعون أمام الضيف العنيد

يحل فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي ضيفًا علي منافسه ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الانفيلد" في تمام الساعة العاشرة في اطار الاسبوع الواحد والعشرين بالدوري الانجليزي.



ويدخل ليفربول المباراة السهلة نسبيًا بالنسبة له، وهو ساع الي تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من التتويج بالدوري الانجليزي لهذا الموسم، مع هدف آخر لمحمد صلاح يزيد عدد ضحاياه بالدوري الإنجليزي إلى 22 فريقا منذ العودة إلى البريميرليج في 2017.



ويعد فريق شيفيلد يونايتد من الفرق التي فشل محمد صلاح في التسجيل في شباكها رغم تسجيله في 21 فريقا منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي عدا سوانزي سيتي و أستون فيلا إضافة إلى مانشستر يونايتد.



وفيما يلي نعرض أرقام محمد صلاح أمام شيفيلد في مباراة الدور الأول والتي حقق فيها الريدز فوزًا بهدف فينالدوم:



- سدد محمد صلاح 4 كرات من بينها 2 على المرمى، وواحدة خرجت بعيدًا عن المرمى، وواحدة اعترضها الدفاع.



- حاول محمد صلاح مراوغة دفاع شيفلد يونايتد 3 مرات ونجح في مرتين منها بنسبة 67%.



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.