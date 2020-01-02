بعد التحذيرات من الطقس.. روشتة هاني الناظر لمرضى الحساسية

بعد الإعلان عن حالة الطقس والتحذيرات من البرودة خلال الأيام المقبلة نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك بعض النصائح المهمة لمرضى الحساسية.



وقال الناظر في منشوره، أنصح مرضي الحساسية بأنواعها بتناول قرص مضاد للهستامين مثل زيرتك أو تلفاست ١٨٠ أو ليڤوهستام أو غيرهم اعتبارًا من اليوم مساء باكر الخميس والأيام القادمة وحتي يوم الاثنين باذن الله أما الأطفال الصغار فيتناولون ملعقة صغيرة من أي من نفس الأدوية مساء وذلك بسبب موجة الرياح المحملة بالأتربة والتي من المتوقع أن نتعرض لها بإذن الله الأيام القادمة طبقًا لما أشارت إليه خرائط الطقس العالمية.