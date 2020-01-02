الدوري الإماراتي .. الوصل يدك شباك بني ياس بخماسية.. والظفرة يهزم حتا

حقق فريق الوصل فوزا عريضا على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب "زعبيل بنادي الوصل" ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي الإماراتي.



أنهي الوصل الشوط الأول متقدما بثلاثية من توقيع فابيو دي ليما بهدفين مع إهداره ركلة جزاء و فيرناندو.



وفي الشوط الثاني، عزز فابيو دي ليما من تقدم فريقه بالهدف الرابع مع تقليص بني ياس بهدف في الدقيقة 94، لنهي خماسية الوصل عبر ويلتون سواريز من ضربة جزاء.



و بعد فوز اليوم، رفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، وتجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة، وظل في المركز 11 مؤقتًا، بعد مباراة جاءت من طرف واحد لعبًا ونتيجة.



وفي مباراة أخرى ومن نفس الجولة، حقق الظفرة فوز صعب على حتا بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس.

