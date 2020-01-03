محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التأمين الصحي يتفقدان تطوير مستشفى فوه.. نور الدين: افتتاح المرحلة الأولى في أبريل المقبل.. وكاظم : دعمنا المحافظة بـ 60 مليون جنيه أجهزة الطبية | صور وفيديو

المرحلة الأولى بمشروع تطوير مستشفى فوه بتكلفة 10 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ يدعو للمشاركة المجتمعية لإنشاء 50 حضانًا

محافظ كفر الشيخ: حريصون على تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة



تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الخميس، تطوير المرحلة الأولى لاستقبال وطوارئ مستشفى فوة للتأمين الصحي.



وتابع نور الدين وكاظم، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مستشفى فوه للتأمين الصحي بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرج، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ.



رافق المحافظ، ومسئولي التأمين الصحي، خلال الزيارة، النائبة هالة أبو السعد، وفتحي الشرقاوي، وعلاء سلام، أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ، والمهندس راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمود سعد رماح، مدير مستشفى فوه للتأمين الصحي، والدكتور محمد مرعي، مدير العيادات الشاملة للتأمين الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.



وتفقد محافظ كفر الشيخ ومرافقوه، قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره والمرحلة الثانية من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ للمستشفى، وقسم الأورام والباطنة والتمريض والجراحة المطور والعمليات والإفاقة وحضانات الأطفال والتي تضم 10 حضانات، ومعهد التمريض المجهز بـ 8 فصول تمريض، والعناية المركزة والعيادة الشاملة بعد تطويرها.



كما تم تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من الاستقبال والطوارئ والتي سيتم افتتاحها خلال 60 يومًا، وأعمال تطوير المرحلة الثانية لعدد من أقسام المستشفى التي سيتم افتتاحها أبريل المقبل.



وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة، أعمال تطوير قسم العناية والمناظير والجهاز الهضمي والصيدلية والعمليات والتي تضم 3 غرف بقدرة 5 أسرة واستحداث مركز خدمة العملاء لتلقي طلبات عملاء التأمين الصحي ومراحل استخراج بطاقات التأمين، فضلًا عن تفقد أعمال غرف الأسنان، والعلاج الطبيعي بتكلفة تصل إلي 10 ملايين جنيه.



وقال المحافظ، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي من مشروع تطوير مستشفى فوه للتأمين الصحي في منتصف أبريل القادم 2020م، لخدمة 5 مراكز بقطاع غرب محافظة كفر الشيخ، من بينها " فوه، ودسوق، ومطوبس ، وغرب سيدى سالم وشمال غرب قلين"، حيث يتردد علي مستشفى فوه للتأمين الصحي قرابة 6 آلاف شخص، وهي تقدم الخدمة التأمينية لحوالي 500 ألف نسمة بغرب محافظة كفر الشيخ.



أكد محافظ كفر الشيخ، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وافق علي تركيب تكييف مركزي بجميع أقسام مستشفى فوه للتأمين الصحي، فضلًا عن تزويدها بجهاز أشعة مقطعية، وجهاز منظار القنوات المرارية ERCP ، وجهاز أشعة متنقل لعمليات العظام (C.ARM)، وإنشاء بنك دم تخزيني بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية تليق بأهالي فوه ومحافظة كفر الشيخ.



كما أشار إلى أنه يتم تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بشكل تدريجي وتقديم خدمة طبية مطورة لأبناء المحافظة، ويتم حاليًا تشغيل الأقسام مع وضع خطة تطوير متكاملة طبقًا للأولويات، لافتًا إلى أن مستشفى فوه للتأمين الصحي صرح طبي سنعمل باستمرار علي تطويره وتحسين الخدمات المقدمة به.



وكلف محافظ كفر الشيخ، برصف الشارع الأول المطل علي استقبال مستشفى فوه للتأمين الصحي، وكذلك رصف الشارع الثاني المطل علي العيادة الشاملة بمستشفى فوه للتأمين الصحي، علي أن يتم إدراجهم بخطة الرصف تحقيقًا لخدمة المواطنين والمترددين علي مستشفى فوه للتأمين الصحي.



ودعا أبناء المحافظة للمشاركة المجتمعية في رفع كفاءة حضان الأطفال بمستشفى فوه للتأمين الصحي، ورفع طاقته من 10 حضانات إلى 50 حضانًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتلبية احتياجات أهالي قطاع غرب محافظة كفر الشيخ، الذي يضم مراكز فوه ومطوبس ودسوق وغرب سيدى سالم وشمال غرب قلين.



ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم تزويد مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة خلال الأيام الماضية، بـ 10 حضانات للأطفال، 5 لمستشفى فوه و5 لمستشفى العبور، و 4 أجهزة تنفس كبيرة، و 4 أجهزة تنفس صغيرة، وجهاز منظار مسالك بولية، و3 أسرة عمليات، و3 أجهزة تخدير، وكراسٍ انتظار ومكاتب، لافتًا إلى أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ تم دعمه بأجهزة طبية تصل إلي 60 مليون جنيه.



وأكد التوسع في منافذ صيدليات التأمين الصحي بكفر الشيخ، وتطوير صيدلية بلطيم وقلين للتأمين الصحي لتحسين الخدمة المطلوبة لأبناء كفر الشيخ، مقدمًا خالص الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه وجهوده المبذولة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء كفر الشيخ.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد فرج، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إن مستشفى فوه للتأمين الصحي، مقامه علي مساحة 13.5 فدان بمساحة إنشاءات 5 أفدنة، تضم 45 طبيبًا و103 من هيئة التمريض، لتقديم الخدمة التأمينية لأبناء مراكز فوه ودسوق ومطوبس، وبعض قري سيدي سالم، وقلين.



وأضاف، يضم المستشفى العديد من التخصصات منها " الاستقبال والطوارئ، الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك، العظام، الغسيل الكلوي، الأورام، العناية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، العمليات، الجراحة، الجلدية، الحضانات وحديثي الولادة، وحدة المناظير المتكاملة، مع تزويد قسم الحضانات بـ 6 حضان في بداية مارس القادم.



وتابع، وسيتم التشغيل التجريبي لعيادة الأسنان بمستشفى فوه للتأمين الصحي خلال 15 يومًا بعد تطويرها، مؤكدًا حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي تقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة ، ويزور المستشفيات بصفة يومية لمتابعة سير وانتظام العمل بها، ويكلف بتطوير وتحسين بيئة العمل، لخدمة أهالي كفر الشيخ.

