أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكوكيز فى المنزل

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة فى المنزل وتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى.
مقادير تحضير الكوكيز فى المنزل
1/2 كوب سكر
كوب طحين اسمر
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 كوب زبدة طرية
ملعقة صغيرة فانيلا
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف شوفان
بيضة
1/2كوب عسل
طريقة تحضير الكوكيز فى المنزل الشيف إلهام فتحى
- فى وعاء اخففي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا وأضيفي العسل والبيضة والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء اخلطي الشوفان والدقيق الأسمر والملح والقرفة والبيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط الزبدة والعسل والسكر والبيضة واخلطي حتى تتجانس المكونات.
بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة وضعيها في الصينية و ازيلي الصينية من الفرن
مقادير تحضير الكوكيز فى المنزل
1/2 كوب سكر
كوب طحين اسمر
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 كوب زبدة طرية
ملعقة صغيرة فانيلا
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف شوفان
بيضة
1/2كوب عسل
طريقة تحضير الكوكيز فى المنزل الشيف إلهام فتحى
- فى وعاء اخففي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا وأضيفي العسل والبيضة والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء اخلطي الشوفان والدقيق الأسمر والملح والقرفة والبيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط الزبدة والعسل والسكر والبيضة واخلطي حتى تتجانس المكونات.
بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة وضعيها في الصينية و ازيلي الصينية من الفرن