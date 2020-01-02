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مرأة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكوكيز فى المنزل

الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 م
حضرى الكوكيز فى المنزل
حضرى الكوكيز فى المنزل لاطفالك
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة فى المنزل وتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى. 

مقادير تحضير الكوكيز فى المنزل

1/2 كوب سكر
كوب طحين اسمر
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 كوب زبدة طرية
ملعقة صغيرة فانيلا
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف شوفان
بيضة
1/2كوب عسل

طريقة تحضير الكوكيز فى المنزل الشيف إلهام فتحى

- فى وعاء اخففي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا وأضيفي العسل والبيضة والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء اخلطي الشوفان والدقيق الأسمر والملح والقرفة والبيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط الزبدة والعسل والسكر والبيضة واخلطي حتى تتجانس المكونات.
بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة وضعيها في الصينية و ازيلي الصينية من الفرن
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