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رياضة

بالتراضي.. دكرنس يعلن رحيل أيمن الجمل بعد التعادل مع بيلا

الخميس 02/يناير/2020 - 09:14 م
مجلس ادارة نادي دكرنس
مجلس ادارة نادي دكرنس
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي دكرنس إنهاء التعاقد بالتراضي مع أيمن الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التعادل مع فريق بيلا سلبيا ضمن منافسات الجولة ال١١ من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

ويظل مجلس إدارة دكرنس في حالة انعقاد مستمر خلال ال ٤٨ ساعة القادمين حتي التعاقد مع مدير فني جديد ليقود المهمة بدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد ١٥ نقطة.
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