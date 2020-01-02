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في ذكرى وفاة المطرب عمر فتحي | طارق الشناوي يكشف جوانب من حياته.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 08:35 م
الفنان عمر فتحي
الفنان عمر فتحي
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نورهان رأفت
قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن المطرب عمر فتحي نجح في تغيير ملامح المطرب الفنية، موضحا أنه كان قدوة لبعض نجوم جيله من الفنانين.

وأضاف طارق الشناوي خلال حواره لـ فضائية "ام بي سي مصر"، أن الفنان عمرو دياب من النجوم الذين قلدوا عمر في فتحي في الجزء العصري لفنه مثل طريقة تصوير الألبومات.

وأشار الشناوي، إلى أنه من الطبيعي أن يقلد النجم النجوم الذين سبقوه، مثل المطربين الجدد الذين يحتازون بـ أغاني المطرب عبد الحليم حافظ حتى الآن.

وتابع الشناوي، أن قيمة الفنان عمر فتحي ترجع إلي عدم تقليده لنجوم سبقوه، بل أن استحدث طريقة جديدة خاصة به في الغناء، موضحا أنه أراد أن يكون نفسه.

وأردف الشناوي، أن الفنان هاني شاكر مثال علي محاكاة عبد الحليم حافظ فهو حليمي التوجه.
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