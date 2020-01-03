فى دقائق .. طريقة عمل الوافلز بتكلفة أقل ومذاق لن تتوقعيه

أطفالك يعشقون تناول الوافلز إليك طريقة تحضيره فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى ..



مقادير تحضير الوافلز فى المنزل



1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيلا

1/3 كوب زبدة

كوب ونصف حليب

كوب شوكولاتة تونيلا

2 ملعقة صغير ةبيكنج باودر

2 بيض

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب من دقيق



طريقة عمل الوافلز فى المنزل خلال دقائق



في وعاء ضعي كل من الدقيق الملح والبيكنج باودر ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

في وعاء ضعى السكر، البيض والفانيليا حتى يتشكل مزيج ثم اسكبي الحليب و الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.

حمي آلة الوافلز، اسكبي مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.

