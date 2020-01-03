AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى دقائق .. طريقة عمل الوافلز بتكلفة أقل ومذاق لن تتوقعيه

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:01 ص
طريقة عمل الوافلز
طريقة عمل الوافلز
Advertisements
لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الوافلز إليك طريقة تحضيره فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى ..

مقادير تحضير الوافلز فى المنزل

1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فانيلا
1/3 كوب زبدة
كوب ونصف حليب
كوب شوكولاتة تونيلا
2 ملعقة صغير ةبيكنج باودر
2 بيض
2 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب من دقيق

طريقة عمل الوافلز فى المنزل خلال دقائق

في وعاء ضعي كل من الدقيق الملح والبيكنج باودر ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.
في وعاء ضعى السكر، البيض والفانيليا حتى يتشكل مزيج ثم اسكبي الحليب و الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.
حمي آلة الوافلز، اسكبي مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لـ تحضير السينابون

أسرع طريقة لعمل كيكة التفاح بمذاق لن تتوقعيه

بتكلفة أقل ومذاق أحلى من المحلات .. حضرى حلوى الوافل لأطفالك

بان وكب كيك .. 3 طرق غير تقليدية لتحضير الكيك

أحلى من المحلات.. قدمي الكيك بطريقة مختلفة وبتكلفة أقل

لذيذ جدا.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

ترشيحاتنا

نسيه النجوم | زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته .. تفاصيل

عاجل .. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

شاب مصري يفوز بـ 16 مليون جنيه في مسابقة.. فيديو

خناقة وهدف ملغي واحتفال غريب.. بيراميدز يسقط أمام الحدود 0-1 في الدوري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة