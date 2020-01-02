وزير الاتصالات يمنح جامعة سوهاج 4 هدايا أبرزها معمل شبكات.. عمرو طلعت: أدعو الطلاب إلى التعلم المستمر ويؤكد: بناء مصر الرقمية مسؤولية كل عناصر الدولة | صور

الدكتور عمرو طلعت :

الثورة الصناعية الرابعة تتميز بتسارع معدل تبني التكنولوجيا

الثورة الصناعية الرابعة تعمل على اندثار نحو 75 مليون وظيفة حول العالم

أدعو الطلاب إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل



تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، سنترال سوهاج الرئيسى بميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج.



وتابع الوزير سير العمل بالسنترال واستمع الى شرح مفصل عن أهم الخدمات التى يقدمها السنترال للمواطنين، بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمهندس عبدالستار الشيخ نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات.



وعقب تفقد سنترال سوهاج الرئيسى توجه وزير الاتصالات ومحافظ سوهاج لافتتاح مركز الخدمات البريدىة الرئيسى بشارع كورنيش النيل الغربى.



جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عددا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة، ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتأهيل وتطوير الموارد البشرية، وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مجمعات للإبداع التكنولوجي داخل جامعات (المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا، وأسوان) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.



وشهدت الزيارة لقاءا مفتوحا للوزير مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات والمتدربين من الملتحقين بالمنح التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج؛ حيث اطلع الوزير على البرامج التي يتم تنفيذها حاليا، وناقش بعض الطلبة من مستفيدى مبادرة سفراء التكنولوجيا من معيدى الكليات ورواد العمل الحر المشاركين في مبادرة مساحات العمل الحر الجديدة وكذلك الطلبة الدارسين في افكارهم ودورهم فى المشاركة وارائهم فيما تقدمه الوزارة واليات تعظيم الاستفادة منها.



وفي كلمته التي ألقاها خلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على تميز الثورة الصناعية الرابعة بتسارع معدل تبني التكنولوجيا وتصاعد وتيرته على نحو غير مسبوق بالاضافة الى امتزاج التكنولوجيات مع بعضها؛ مشيرا إلى أن ما يمكن ان تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحدها مختلف عما ما يمكن ان تتيحه اذا اقترنت بتكنولوجيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والامن السيبرانى؛ حيث يمكن لهذا المزيج ان يحقق عناصر لم تكن متاحة من قبل.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق بعض التحديات أشارت إليها تقارير دولية تمثلت في اندثار نحو 75 مليون وظيفة حول العالم خلال العقد الحالي؛ مؤكدا أن هذا الأمر لا يدعو للقلق خاصة وأن التقارير الدولية أشارت إلى أنه سيحل محلها نحو 133 مليون وظيفة جديدة؛ مشيرا إلى أهمية اكتساب المهارات اللازمة للاستعداد لهذه التحولات واقتناص فرص العمل الجديدة التي ستخلقها الثورة الصناعية الرابعة.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت ان بناء مصر الرقمية مسؤولية يتشارك فيها كافة عناصر الدولة من قطاع حكومي وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي؛ موضحا أن مصر الرقمية ستتيح خدمات حكومية وفرص للعمل والتدريب والتعلم من خلال وسائل رقمية؛ داعيا الطلاب إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل والتي تتمركز حول القدرة على التعلم، كما دعا الطلاب الى الاهتمام بالانفتاح على السوق العالمي من خلال العمل في المهن المستقلة freelancers وهى التي لا تتطلب الانتقال او السفر.



ومن جانبها استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات عددا من المبادرات التي يتم من خلالها توفير أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التى تلبي احتياجات سوق العمل ومن اهمها مبادرة سفراء التكنولوجيا والمقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمدربين في التخصصات الأكثر طلبًا وبزوغًا، ومبادرة العمل الحر لدعم أعمال التدريب والتمكين للخريجين داخل مساحات العمل الحر بالمقرات الجديدة، ومبادرة التدريب المكثف والتي تستهدف أبناء الجامعة بالمحافظات القريبة من الخريجين، بالإضافة إلى معسكرات التدريب الصيفي للطلبة قبل التخرج، وكذلك مبادرة مسارك للتعريف بالمهن التكنولوجية وتطوراتها والمقدمة لطلبة السنوات الدراسية الأولي، كما استعرضت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أوجه الشراكات المختلفة المقدمة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والمشاركة في تقديم الشهادات والمعامل المتخصصة.



وخلال لقائه مع المحافظ وافق الدكتور عمرو طلعت على توصيل كابل ألياف ضوئية الى مقر جامعة سوهاج الجديد لتقوية الاتصالات بشبكة الانترنت لدعم الاحتياجات المتزايدة للبيئة التعليمية؛ وكذلك انشاء برج محمول لتقوية شبكات الاتصالات؛ ومكتب بريد داخل الجامعة، بالإضافة إلى إنشاء معمل خاص بالشبكات لكلية حاسبات والمعلومات بالجامعة.



وقام الدكتور عمرو طلعت والمحافظ بتفقد مجمع الابداع التكنولوجي الذي تم انشاؤه داخل جامعة سوهاج، حيث اطلع من قرب على النواحي الإنشائية والبنية التحتية التكنولوجية التى تم تنفيذها.