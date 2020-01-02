هذه ليلتي يشارك في مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا

يشارك فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان في كليرمون فيران الدولي بفرنسا في الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية بأكملها ويعقب عرض الفيلم نقاش.



ويعد كليرمون فيران أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.



يذكر أن الفيلم حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجه لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجهها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



ويشارك في بطولة الفيلم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.