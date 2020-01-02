أخلاق محمد صلاح تتسبب في إسلام مواطن بريطاني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك مواطنا بريطانيا، يدعى "بن بنج" أشهر إسلامه بسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.



وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سي، أن المواطن الذى أعلن إسلامه أكد فى تصريحات له أنه كان يكره المسلمين ولكن عندما عرف صلاح تغيرت أفكاره.



وأشار الى أن المواطن البريطاني، أكد أيضًا أن أخلاق محمد صلاح كانت سببا في إشهار إسلام مواطن بريطاني.



وأكد أن تأثير محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لم يتوقف على حدود الملعب، موضحًا أن صلاح نموذج وحالة منفردة.



وأضاف أن التاريخ الانسانى وتاريخ كرة القدم ممتلئ بالنجوم و اللاعبين ولكن صلاح مختلف عن غيره، معلقًا "صلاح حالة شبه متكاملة".



وأشار إلى أن النجومية أغرت بعض النجوم واتجهوا لـ تناول المخدرات وغيرها، ولكن صلاح غيرهم.



وأوضح أن هناك دراسة عالمية تمت لكشف تأثير صلاح الإيجابي في خفض نسبة الجرائم ضد المسلمين في ليفربول.



وأكد أحمد فايق أن هذه الدراسة كشفت أن صلاح كان له تأثير إيجابي و جرائم الكراهية ضد المسلمين تراجعت بنسبة 19 % والتغريدات المعادية للمسلمين من جمهور ليفربول قلت بنسبة 50 %.

