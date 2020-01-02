حقوق المرأة: المتحرشون بفتاة المنصورة كلاب

استنكرت الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس المركز المصري لحقوق المرأة، واقعة التحرش بفتاة في المنصورة، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي .



وأكدت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية «لبنى عسل»؛ أن هناك عقوبات مشددة في «قانون العقوبات» تصل إلى السجن بالإضافة إلى أن هناك الغرامات، مطالبة بأن يكون هناك صرامة في تطبيق القانون؛ وأن تراقب الشوارع بالكاميرات لرصد مثل تلك الوقائع وحساب المخطئ.



وتابعت «أبو القمصان»، «اللي بيحمل البنت المسئولية عشان لبسها ده كلام فارغ وده إرهاب اجتماعي».



واستطردت «أبو القمصان»،: «دي مصيبة سودة، ومتسأليش عن جهود وزارة السياحة» خاتمة حديثها بوصف المتحرشين بالكلاب.