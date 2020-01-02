الجاليات المصرية بالخارج تؤكد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي

أصدر عدد من رموز العمل العام للمصريين بالخارج بيانا مشتركا لدعم مؤسسات الدولة المصرية وتجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت الجاليات في بيان مشترك "إنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة على صعيد الملف الليبي، والذي تحاول تركيا - التي نصفها بأنها دولة مارقة لدعمها للجماعات الإرهابية وإيوائها لرؤوس ورموز الإرهاب متمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية - الوصول بالدولة الليبية إلى الحالة السورية من خلال نشر إرهابيين ومرتزقة بالإضافة لعناصر جيشها وذلك بموجب اتفاق غير شرعي مع حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها، حيث وافق اليوم البرلمان التركي الذي يسيطر عليه أعضاء حزب التنمية والعدالة الذي يقوده رأس الإرهاب في العالم رجب طيب أردوغان على إرسال جنود أتراك لليبيا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري.



وأضاف البيان" إننا نعلن دعمنا المطلق للقيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، كما نعلن وقوفنا صفا واحدا خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد أحمد زكي، و نعلن الاستعداد الكامل لتحمل أية مهمة نكلف بها داخل مصر أو خارجها على السواء للدفاع عن مصر، ورد كل معتد أثيم مهزوما مدحورا.



وأعلنوا الدعم المطلق قائلين: فإننا نطالب أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف متراصين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نطالب كافة المؤسسات الأهلية في الخارج بإعلان تضامنها ودعمها للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش المصري الذي نثق في جنوده وقادته كل الثقة، ونؤمن بقدرته الفائقة على مواجهة كل التحديات، والانتصار في أية معركة يخوضها، ودحر أي عدو تسول له نفسه المريضة النيل من مصر أو تهديد أمنها القومي.