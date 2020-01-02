محمد العقاد: الديكتاتور العثماني أردوغان يسعى لتحويل المنطقة لساحة حرب

طالب النائب محمد العقاد، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لمطامع أردوغان وتدخلاته السافرة فى الشأن الليبى، خاصة بعد قرار البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا، وأثار هذا القرار الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.



وقال العقاد، إن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية فى خندق واحد للتصدى لمهاترات الرئيس التركى، ومواقفه المتمثلة في انتهاك القانون والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا، أن المذكرتين التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، غير معترف بهم وبأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيا تلعب دورا خطيرا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يعرقل عملية الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، والشعب المصرى لن يصمت على هذه التجاوزات من الدكتاتور العثمانى.



يأتى ذلك بعد أن صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.



وجاء تصويت المشروعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.



وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.



وكانت تركيا وقعت على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.