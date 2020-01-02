AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لـ كارلوس غصن بعد هروبه من اليابان

الخميس 02/يناير/2020 - 08:34 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
Advertisements
سعيد العربي
ظهرت اليوم الخميس، أول صورة يبدو فيها كارلوس غصن منذ فراره المثير من اليابان الاثنين الماضي، وتشاركه فيها زوجته كارول نحاس المحتفلة معه باستقبال العام الجديد ليلة الثلاثاء، ونشرتها قناة TF1 الفرنسية في موقعها بعد تغطية منها لوجوه من كانوا برفقته في السهرة المنزلية ونقلتها العربية.

ولم تذكر المحطة التلفزيونية المكان الذي ودع فيه غصن العام السابق واستقبال الجديد، لكن المرجح أنه كان في منزله بحي التباريس في بيروت، أو ربما في منزل عائلة زوجته. إلا أن الوليمة كانت عامرة بأطباق بدت فارغة من محتوياتها، ما يشير إلى أن الصورة تم التقاطها في ساعة متأخرة من الليل. أما غصن، البالغ 65 سنة، فنراه فيها بمظهر لا يبدو عليه أي إرهاق.

زوجته لم تساعده في الفرار

وفي جديد غصن، ورد عبر وكالة "رويترز" اليوم، قوله إن أسرته لم تلعب دورا في مغادرته من اليابان، وإنه "رتب بمفرده إجراءات خروجه" من دون أن يأتي على ذكر أي مساعدة تلقاها من آخرين، خصوصا زوجته.

وشكل فرار الرئيس السابق لمجموعة نيسان، كارلوس غصن، إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، صدمة حقيقية في اليابان، ورسم تساؤلات عدة حول الطريقة التي تمكن بها غصن من التفلت من المراقبة اللصيقة التي كانت ترافق جوار منزله في طوكيو حتى إن جيرانه تململوا منها.

وفي محاولة لفك لغز الهروب هذا، أو عملية "جيمس بوند" كما وصفتها بعض الصحف الفرنسية، ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية، الخميس، أن غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.

وكان غصن الذي يواجه تهمًا عدة تتعلق بمخالفات مالية، أفرج عنه بكفالة في أبريل ولكن بشروط مشددة، بينها حظر السفر إلى الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة أفلام العصابات.. تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان لـ بيروت

كيف خدع كارلوس غصن كوكب اليابان الشقيق .. تفاصيل هروب جيمس بوند اللبناني

بعد هروبه إلى لبنان.. شاهد| لحظة مداهمة السلطات اليابانية منزل كارلوس غصن

رئيس نيسان المثير للجدل.. فرنسا ترفض تسليم كارلوس غصن في حالة دخوله البلاد

بينهم طيارون.. تركيا تعتقل 7 أشخاص على خلفية التحقيق في هروب كارلوس غصن

الإنتربول يطلب من لبنان تسليم كارلوس غصن

ترشيحاتنا

عاجل | حقيقة تجديد تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز

في ذكرى وفاة المطرب عمر فتحي | طارق الشناوي يكشف جوانب من حياته.. فيديو

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية

فيديوجراف | تحرش جماعي .. التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة المنصورة

بعد طرده من بيراميدز.. الإسماعيلي يتوصل لاتفاق نهائى مع ديسابر

أول تعليق من محمد فضل على أزمة استعلام كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية