AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس محمد أكسجين 15 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس 02/يناير/2020 - 08:34 م
تجديد حبس محمد أكسجين
تجديد حبس محمد أكسجين 15 يوما على ذمة التحقيقات
Advertisements
محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد أكسجين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة إلى المتهم فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

تدابير احترازية.. إخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل فى عهد محمد مرسى

الجنايات: تجديد حبس 3 متهمين في خلية الأمل

تجديد حبس 9 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا

تجديد حبس 5 متهمين لانضمامهم لجماعة محظورة

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

ترشيحاتنا

عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

تعرف على شروط الخروج المبكر إلى المعاش بـ قانون التأمينات الجديد

شاهد| جولة محمود الخطيب برفقة تركي آل الشيخ بموسم الرياض

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات.. المغرب يعلن موقفه من الأوضاع في ليبيا

مذيعة تنهار بكاء على الهواء حزنا على وفاة نجوى قاسم.. فيديو

سكون مخيف بالرياض وتبدل حال الأمير النائم.. توقعات صاحب نبوءة مقتل الفغم عن السعودية 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية