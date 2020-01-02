قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد أكسجين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأسندت النيابة إلى المتهم فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

