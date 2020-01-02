المنظمة الليبية: لا حل سياسيا في ليبيا إلا بعد الانتهاء من الحسم العسكري

قال رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن القوات المسلحة الليبية أكدت أنه لن يكون هناك حسم سياسي في ليبيا إلا بعد الانتهاء من الحسم العسكري.



وأضاف رميح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الجيش الليبي يعكف على إنهاء حالة الفوضى والمليشيات واسترجاع هيبة وكرامة الدولة وسحب السلاح من المليشيات البالغ عددها أكثر من 50 ألف إرهابي.



وتابع رمزي رميح: "لا توجد قوة على وجه الأرض تمنع القوات المسلحة الليبية من دورها الوطني والجيوش الوطنية صمام الأمان في حالة السلم والحرب".



وأكمل رميح: "جامعة الدول العربية عاجزة عن وضع كلمة إدانة لتركيا في قراراتها المعادية لليبيا، ومندوب مصر في الجامعة العربية أدان تركيا بالاسم".