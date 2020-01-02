AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنظمة الليبية: لا حل سياسيا في ليبيا إلا بعد الانتهاء من الحسم العسكري

الخميس 02/يناير/2020 - 09:00 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
Advertisements
هاني حسين
قال رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن القوات المسلحة الليبية أكدت أنه لن يكون هناك حسم سياسي في ليبيا إلا بعد الانتهاء من الحسم العسكري.

وأضاف رميح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الجيش الليبي يعكف على إنهاء حالة الفوضى والمليشيات واسترجاع هيبة وكرامة الدولة وسحب السلاح من المليشيات البالغ عددها أكثر من 50 ألف إرهابي.

وتابع رمزي رميح: "لا توجد قوة على وجه الأرض تمنع القوات المسلحة الليبية من دورها الوطني والجيوش الوطنية صمام الأمان في حالة السلم والحرب".

وأكمل رميح: "جامعة الدول العربية عاجزة عن وضع كلمة إدانة لتركيا في قراراتها المعادية لليبيا، ومندوب مصر في الجامعة العربية أدان تركيا بالاسم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس منتدي فرنسا: المجتمع الدولي عليه تقديم الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي

صدى البلد يرصد أسانيد قانونية تبطل اتفاق السراج وأردوغان

تحركات ليبية حاسمة لمواجهة اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس.. الجيش الوطني يهدد بإغراق سفن أنقرة.. والبرلمان يطالب الأمم المتحدة بسحب اعتماد حكومة السراج.. وإجماع على بطلان الاتفاقية

معركة طرابلس.. المشير حفتر يعلن ساعة الصفر والجيش يدخل معارك طاحنة ضد قوات تركية

القصة الكاملة لمعركة طرابلس.. تفاصيل ساعات الحسم لتحرير ليبيا من المليشيات الإرهابية

البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر توجه صفعة لحكومة السراج

ترشيحاتنا

لجنة التسعير التلقائي: تثبيت أسعار البنزين.. 6.5 جنيه لـ 80.. و7.75 جنيه لـ92

عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات.. المغرب يعلن موقفه من الأوضاع في ليبيا

بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية