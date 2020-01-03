فى 5 أيام فقط .. حولي جسمك لماكينة حرق الدهون

هل تريدين تفتيت الدهون وحرقها بسرعة يمكنك التخلص منها برجيم سهل وسريع يساعد على خسارة الوزن وتفتيت الدهون إليك خطته يقدمها موقع برايت سايد فهو يساعد على تفتيت الدهون فى 5 أيام فقط ..



وجبة الفطور يوميًا..



كوب من النسكافيه بالحليب + كوكيز بالشوفان



اليوم الأول



الغداء: بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش



العشاء: طبق من الخضراوات السوتيه + شريحتان من اللحم المشوى



اليوم الثاني



الغداء: طبق شوربه لحم بدون دسم + ربع فرخة مشويه



العشاء:



اليوم الثالث



الغداء: ربع فرخة مشويه + طبق شوربة كرنب حارقه للدهون

العشاء: طبق شوفان بالحليب



اليوم الرابع



الغداء: طبق سلطة خضراء + شريحتان من السمك المشوى

العشاء: طبق من الشوفان باللبن + شريحتان من الكيك بدون سكر



اليوم الخامس..



الغداء: قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي + طبق سلطة خضراء

العشاء: بيضة مسلوقة، حبة من الطماطم.

