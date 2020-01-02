دبلوماسي سابق: لن نسمح بـ التعدي على السيادة الوطنية لـ دولة شقيقة

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي بيان وزارة الخارجية المصرية للرد على البرلمان التركي، قائلا "بيان واضح وشامل ويدين هذا التصرف غير المسبوق".



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن موقف ليبيا هو موقف شديد التعقيد، ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر.



ونوه إلى أن تركيا تستخدم الإرهاب لدعم مواقفها السياسية كما هو الحال في سوريا، معقبا: "لن نسمح بالتعدي على السيادة الوطنية لدولة شقيقة، أو استخدام الإرهاب لتحقيق المصالح السياسية لتركيا"، مضيفًا أن تركيا تتحرش بالمياه الإقليمية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.