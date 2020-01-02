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أخبار العالم

ترامب لـ أردوغان عن التدخل العسكري في ليبيا: تُعقد الوضع

الخميس 02/يناير/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن أردوغان أعرب لترامب "عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد".

وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

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