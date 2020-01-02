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رياضة

عاجل | الحقيقة الكاملة في أزمة كهربا.. براءة الجبلاية.. وقصف فشنك.. وشهادة أفيس البرتغالي

الخميس 02/يناير/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الاطمئنان علي سير إجراءات تسجيل قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق الذي تم التعاقد معه في صفقة انتقالات حرة منذ أيام بعد فسخ الأيام لتعاقده من أفيس البرتغالي.

وقال مصدر بالأهلي إن موقف النادي في قيد محمود عبدالمنعم كهربا بقائمته المحلية والأفريقية سليم قانونًا مليون بالمائة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة بريء تمامًا ورفض التدخل في الأمر وأرسل الأوراق التي وضعها مسئولو الأهلي علي (tms) وهو سيستم انتقالات اللاعبين الدولي، إلي الاتحاد البرتغالي والأمور الآن هناك وسوف يتم الرد عليها في غضون ساعات ولا داعي من القلق فاللاعب سيكون متواجدًا طبقًا لوجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني في مباراة مصر المقبلة المقرر لها الأحد بالدوري المحلي.

وأوضح أن الأهلي تفهم جيدًا موقف إتحاد الكرة ودوره الحيادي في تلك الأزمة حتي الآن وما حدث هو عبارة عن "قصف جبهات وقصف فشنك" لمداعبة شباب وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأهلي شكل فريقًا قانونيا رفيع المستوى قبل التعاقد مع محمود كهربا وباشر محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه تنفيذ التوصيات التي خرجت من هذا الفريق والذي ضم مستشاريين قانونيين مصريين و٣ محاميين أحدهم فرنسي والآخر سويسري وثالث برتغالي لتجنب أي أزمة قبل التعاقد مع اللاعب.

وشدد علي أن الأهلي حصل علي شهادة الاستغناء الدولي لمحمود كهربا من نادي أفيس البرتغالي وتم وضعها علي سيستم الانتقالات الدولي بعد بداية السنة الجديدة ب١٩ دقيقة فقط مع النسخة الأصلية من تعاقدهم مع محمود كهربا وجواز السفر الخاص باللاعب، وقام اتحاد الكرة المصري في اليوم التالي بإرسال الملف إلي الإتحاد البرتغالي الذي يدرس حاليًا الأمور وكل شيء منتهي وسيتم قيده اليوم أو غدًا.

وقال إن محمود كهربا سوف يكون متواجدًا بشكل طبيعي في مباراة نادي مصر ورحلة زيمبابوي وتم استخراج تأشيرة السفر له مع البعثة.
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