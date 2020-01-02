داعية إسلامي: كل الخلق سيُسألون في نفس اللحظة يوم القيامة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سيحاسب العباد كلهم فى وقت واحد وفى نفس اللحظة، لافتا إلى أن كل واحد سيتصور أن الله يحاسبه هو فقط دون باقى الخلق.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله سيحاسب دون ترجمان كل فرد بلغته، ومن يسأل كيف يسأل الناس فى وقت واحد، هذه إرادة الله مثلما يرزقهم فى وقت واحد".



وأشار إلى أن الجميع سيحاسب في نفس الوقت يوم القيامة، فيقول الله للعبد : ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيرد العبد: نعم بالله، فيقول الله: ومن رآك؟ فيقول العبد: الله، فيقول الله، وماذا فعلت معك؟ فيرد العبد: سترتني ياالله ولم تفضحني، فيقول ياعبدي: كما سترتها عليك في الدنيا لا يسترها عليك اليوم غيري، خذوه إلى الجنة.



محاسبة النفس

محاسبة النفس من شيم المؤمنين وخصال الصالحين والمقربين، الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم، ويسألون أنفسهم قبل أن يقال لهم: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ».



الآخرة وذكر الموت لم يغبا عن المؤمنين طرفة عين، يعبد أحدهم الله (عز وجل) وكأنه يراه، وكأن الموت يتبعه، وكأن الجنة عن يمينه والنار عن شماله، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا حارثة بن النعمان كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ "قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟».