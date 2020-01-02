المصريين الأحرار يدين قرار نشر قوات تركيا في ليبيا| ويؤكد: كلنا جنود خلف القيادة السياسية

أدان حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات الإدانة والاستهجان موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وهو ما يعتبر انتهاكا صارخًا للشرعية الدولية وتدخلا سافرًا من أنقرة وعليها تحمل تبعاته.



وقال الحزب فى بيان رسمى - اليوم الخميس -، إن الموقف التركي يضرب الشرعية والأعراف الدولية عرض الحائط، وهو ما يشكل خطرًا داهمًا على استقرار منطقة المتوسط كاملة، ولاسيما أن قيادة تركيا معروفة بدعمها وتعضيد التنظيمات الإرهابية وتحاول العبث والمساس بأمن واستقرار المنطقة بأثرها.



ونطالب المجتمع الدولي اتخاذ خطوات وفق مسئولياته بشكل عاجل وسريع لوقف هذه المسرحية التركية العبثية، والتى سيكون لها آثار وخيمة، وليعلم القاصي والداني أن المنطقة العربية موقفها واضحًا وجليّا برفض أي تدخل خارجي فى أرض ليبيا وذلك بإقراره فى مجلس جامعة الدول العربية نهاية العام المنصرم.



ويؤكد المصريون الأحرار، أن جموع المصريين جنود في جيش مصر الوطنى وكلنا صفًا واحدا خلف قيادتنا السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ونؤيد وندعم كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة حيال هذا الأمر؛ وأخيرًا ليدرك كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المنطقة العربية بإنه لدينا الإمكانات والقدرات لحماية مصالحها ومقدراتها وأمنها.