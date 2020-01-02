لسه قدامك وقت.. تعرف على الوقت المناسب لتطعيمات الإنفلونزا

ينتشر فيروس الإنفلونزا في الشتاء، ويلجأ الكثير إلي التطعيمات التحصينية والتي تحمي العديد من الإصابة بفيروس الإنفلونزا والبرد.. أكد الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة أن التطعيمات مهمة جدا، وفصل الشتاء بأول أيامه.



وأشار إلي أن التطعيم للأنفلونزا لمن يستحق، موضحا أن فاعلية التطعيم تظهر بعد أسبوعين من أول يوم تطعيم، وبعض الأشخاص تظهر الأجسام المضادة قبل 10 أيام وتستطيع مهاجمة المرض وإذا حدث عدوي تكون بسيطة.



وقال أيمن إن الوقاية مهمة خلال الشهور القادمة وهي فترة النشاط للفيروس، ودعا أيمن إلى تطعيمات الإنفلونزا حيث إن هناك وقتا طويلا لمن لم يتلق التطعيم لأنها تحمي كل شخص من الإصابة وزيادة العدوي.



وأوضح أيمن أن عدم تلقي التطعيم يزيد من انتشار عدوي الإنفلونزا في حين أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم فهم معرضون للإصابة بالإنفلونزا ولكن تكون عدوي بسيطة جدا.

