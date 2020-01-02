AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لسه قدامك وقت.. تعرف على الوقت المناسب لتطعيمات الإنفلونزا

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
ينتشر فيروس الإنفلونزا في الشتاء، ويلجأ الكثير إلي التطعيمات التحصينية والتي تحمي العديد من الإصابة بفيروس الإنفلونزا والبرد.. أكد الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة أن التطعيمات مهمة جدا، وفصل الشتاء بأول أيامه.

وأشار إلي أن التطعيم للأنفلونزا لمن يستحق، موضحا أن فاعلية التطعيم تظهر بعد أسبوعين من أول يوم تطعيم، وبعض الأشخاص تظهر الأجسام المضادة قبل 10 أيام وتستطيع مهاجمة المرض وإذا حدث عدوي تكون بسيطة.

وقال أيمن إن الوقاية مهمة خلال الشهور القادمة وهي فترة النشاط للفيروس، ودعا أيمن إلى تطعيمات الإنفلونزا حيث إن هناك وقتا طويلا لمن لم يتلق التطعيم لأنها تحمي كل شخص من الإصابة وزيادة العدوي.

وأوضح أيمن أن عدم تلقي التطعيم يزيد من انتشار عدوي الإنفلونزا في حين أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم فهم معرضون للإصابة بالإنفلونزا ولكن تكون عدوي بسيطة جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 اختلافات.. اعرف الفرق بين البرد والأنفلونزا

مع بدء الشتاء.. سبوبة بيع أمصال أنفلونزا تصل لـ 300 جنيه والسعر الأصلي 65 جنيها

6 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس الأنفلونزا

بعد انتشارها بين البشر.. 9 تعليمات للحماية من الإصابة بإنفلونزا الخنازير

مجرد نزلة برد.. منظمة الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بـ إنفلونزا الخنازير

قتل 11 إسرائيليا وأصاب 100| مرض خطير يضرب تل أبيب

ترشيحاتنا

شاهد.. رانيا محمود ياسين على ظهر حصان

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. لمن تؤول .. للرجل أم المرأة؟

بعد طرده من بيراميدز.. الإسماعيلي يتوصل لاتفاق نهائى مع ديسابر

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الجميع كان يتصارع من أجله.. أصدقاء محمد صلاح يكشفون أسراره في نجريج.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر