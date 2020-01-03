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مرأة

نوع مهمل من التوابل أقوى من المسكنات

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:02 ص
مسكنات
مسكنات
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لمياء الياسين
يعد الفلفل الأبيض نوعًا مهملًا من التوابل يغفل الكثيرون عن تناوله فهو مضاد للالتهابات يساعد في تخفيف الألم.. إليك أبرز الفوائد الصحية للفلفل الأبيض وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1. يساعد في تخفيف الألم..

مركب الفينول يجعل الفلفل الأبيض مضادا للالتهابات ويساعد في تخفيف الألم

2.التهاب المفاصل..

الفلفل الأبيض فعال لعلاج التهاب المفاصل يساعد في تخفيف جميع أنواع آلام المفاصل.

3. علاج مشاكل الجهاز التنفسي..

يساعد على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا ومشاكل الجهاز التنفسي.

4. يمنع قرحة المعدة..

الفلفل الأبيض أقل فعالية بنسبة 40 مرة من الهستامين، الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي في المعدة.

5. يشفي الصداع..

مفيد للغاية في علاج الصداع ومنع انتقال الألم إلى الدماغ كما يساعد الفلفل على تعزيز الأيض وحرق الدهون.

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