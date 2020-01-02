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حوادث

العثور على جثة شاب مجهولة بمياه ترعة بالغربية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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احمد علي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب بترعة القاصد بمدينة طنطا وتم التحفظ على الجثه ونقلها الي مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا.

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بالعثور علي جثة شاب طافيه بترعة القاصد بطنطا.

كما باشرت الاجهزة الامنية مكان الواقعه برئاسة الرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم وتم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي المنشاوي العام بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.
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