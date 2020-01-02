البورصة تربح 6.2 مليار جنيه في 4 جلسات وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك مكاسب، بلغت نحو 2ر6 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر706 مليار جنيه، مقابل 5ر700 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 9ر0%.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر اليوم /الخميس/ ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 11ر0 في المائة ليسجل مستوى 54ر13899 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 32ر1 في المائة ليبلغ مستوى 63ر536 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 07ر1399 نقطة.



وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 6ر5 مليار جنيه من خلال تداول657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 18ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 82ر60% خلال أسبوع.



وأوضح التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر17% والعرب على 4ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت صافي شراء بقيمة 5ر13 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2ر24 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 5ر24% وسجل العرب 7ر8%.