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أخبار العالم

انسحاب المرشح الديمقراطي جوليان كاسترو من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:40 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي جوليان كاسترو
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أ ش أ
أعلن جوليان كاسترو المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة المقرر إجراؤها العام الحالي الانسحاب من السباق الانتخابي.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن كاسترو الذي شغل منصب وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وجه الشكر إلى أنصاره، مؤكدا أن قراره بالانسحاب من سباق الانتخابات جاء بعد دراسة متأنية خلص خلالها إلى أن الوقت غير مناسب للإقدام على تلك الخطوة.

كان كاسترو قد بدأ حملته الانتخابية في شهر يناير من العام الماضي، ويرى مراقبون أن انسحابه يرجع إلى عدم حصوله على تأييد كاف في استطلاعات الرأي، فضلا عن تدني التبرعات التي حصل عليها والتي من شأنها دعم إدراجه على قائمة مرشحي الحزب الديمقراطى الأمريكي.
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