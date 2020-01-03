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مرأة

احم الكبد من التلف بتناول هذه الأطعمة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 ص
تلف الكبد
تلف الكبد
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لمياء الياسين
يلعب النظام الغذائى فى حماية الكبد من التلف والحفاظ على أنسجته و تعزيز صحة الكبد.. إليك أبرز تلك الأطعمة وا يقدمها موقع هيلث لاين:

1. القهوة..

تساعد القهوة على حمايتك من مشاكل الكبد الدهني لغناها بمضادات الأكسدة التى تحافظ على إنزيمات الكبد

2. الشوفان

غنى بمركبات بيتاجلوكان التي تساعد في تقليل دهون الكبد

3. الشاي الأخضر

مركبات الشاى الأخضر تحمى من الإصابة بمرض الكبد الدهني.

4. الثوم

يحفز الكبد ويقلل من الكوليسترول الضار

5. التوت

مركبات البوليفينول فى التوت بانتظام تنشط الجهاز المناعي وحماية الكبد

6. العنب

غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الكبد.
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