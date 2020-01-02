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أخبار العالم

هيلاري كلينتون رئيسة لـ إحدى جامعات إيرلندا الشمالية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:14 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
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شيماء مصطفى
أصبحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، رئيسة لجامعة كوينز في بلفاست بإيرلندا الشمالية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعد "كلينتون، أول امرأة تشغل منصب رئيس الجامعة، التي تأسست منذ 175 عامًا، وتعتبر واحدة من أقدم الجامعات في بريطانيا.

وقالت الجامعة في بيان إن كلينتون قدمت إسهاما كبيرا لإيرلندا الشمالية، لذلك تم تعيينها في هذا المنصب، موضحة أنها كان "لديها منذ فترة طويلة التزام بالسلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية.

وأعربت هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، عن امتنانها بهذا المنصب، قائلة "إنه لشرف عظيم أن أصبح رئيسة جامعة كوينز، وهو مكان لدي ولع كبير به وعززت علاقاتي معه على مر السنين".

وأضافت كلينتون في بيانها أن "الجامعة تصنع نشاطًا على المستوى الدولي من أجل أبحاثها وتأثيرها.. وأنا فخورة بأن أكون رئيستها وأن أساعد في تنمية سمعتها المتميزة".
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