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توك شو

عميد هندسة بمانشستر: محمد صلاح رسم صورة إيجابية عن المصريين في الخارج

الخميس 02/يناير/2020 - 10:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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البهى عمرو
قال الدكتور هشام القاضي، عميد كلية الهندسة والبيئة العمرانية بجامعة سالفورد بمانشستر، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول قام بعمل تغيير كبير فى ليفربول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سي، أنه مشجع لفريق ليفربول، قبل أن يلعب صلاح ضمن صفوفه.

وأشار هشام القاضي إلى أن محمد صلاح رسم صورة إيجابية للمصريين فى الخارج.

وأوضح أن النماذج المصرية مثل محمد صلاح نحتاج الى أنها تظهر فى الخارج.

وأكد أحمد فايق أن هذه الدراسة كشفت أن صلاح كان له تأثير إيجابي وجرائم الكراهية ضد المسلمين تراجعت بنسبة 19 % والتغريدات المعادية للمسلمين من جمهور ليفربول قلت بنسبة 50 %.
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