حظك اليوم الجمعة 3 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 3- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم حظك اليوم الجمعة 3- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج جاكلين عفيفى.



برج الجدي ..



عاطفيا .. يعد صاحب برج الجدي من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجة سيكون لك الكثير من الأصدقاء فى المستقبل

مهنيًا: بعض الفرص المهنية آتية إليك عبر بعض العلاقات والصداقات

صحيًا: تجنب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا



برج الحمل



مهنيًا: وجود القمر في برجك وانتقال المريخ الى برج القوس الصديق يضعك أمام خيار مهم ويبث فيك الحماسة والاندفاع، وكن حذرًا في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلًا للثقة.

عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك

صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل



برج الثور



مهنيًا: انتقال كوكب المريخ اليوم الجمعة الى برج القوس يجعلك تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز

عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت

صحيًا: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر



برج الجوزاء



مهنيًا: تعاكسك الطوالع الفلكية مع انتقال كوكب المريخ الى مواجهة برجك من القوس الامر الذي يتطلّب هدوءًا وترويًّا، بعيدًا عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية

عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما

صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى



برج السرطان

مهنيًا: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات

عاطفيًا: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك

صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل



برج الاسد



مهنيًا: ينتقل المريخ الى برج القوس الناري الصديق ، فتظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج.

عاطفيًا: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك

صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة



برج العذراء

مهنيًا: بالرغم من انتقال المريخ الى مواجهة برجك من القوس فلن تتاثر سلبا وحين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج. وحين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج

عاطفيًا: تقضي مع الشريك أوقاتًا سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل

صحيًا: معنوياتك مرتفعة جدًا نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة



برج الميزان



مهنيًا: يستجد حدث يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، وترقب أوضاعًا مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسبًا لتحسين الوضع الحالي.

عاطفيًا: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما

صحيًا: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا



برج العقرب

مهنيًا: ترتاح من تاثيرات كوكب المريخ الذي سبب لك المشاكل مدة طويلة اليوم ينتقل من برجك الى برج القوس وتخف الضغوط وقد تحصل تغيرات على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل

عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا

صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال



برج القوس

مهنيًا: أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة لكن ابتداء من اليوم عليك الانتباه من تاثيرات كوكب المريخ الذي ينتقل الى برجك

عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما

صحيًا: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع



برج الجدي

مهنيًا: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر

عاطفيًا: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح

صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا



برج الدلو

مهنيًا: تشعر بالارتياح وتفرح بسبب انتقال كوكب المريخ من مواجهة برجك من العقرب وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا

عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك

صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها



برج الحوت

مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور خاصة مع انتقال المريخ الى مواجهة برجك من القوس وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى

صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك