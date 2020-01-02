البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. وخارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات بشكل سريع.. ويؤكدون: ضرورة تشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

موسى مصطفى موسى:

قرار البرلمان التركي اعتداء صارخ على الشرعية الأممية

الأغلبية البرلمانية:

نواب الشعب يصطفون خلف مؤسسات الدولة دفاعا عن استقرار المنطقة

داعيا الجامعة العربية للاجتماع.. مستقبل وطن:

قرار برلمان تركيا يوطن الإرهاب بالمنطقة

بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

إسكان البرلمان: